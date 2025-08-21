Argentina: Removido funcionario de Milei que denuncia corrupción

El anuncio se realizó en una publicación de la oficina de la portavoz presidencial, que indica: "Ante los hechos de público conocimiento y el claro abuso político por parte de la oposición, el presidente de la Nación decidió destituir preventivamente a Diego Spagnuolo, director ejecutivo de Andis, de su cargo".

El comunicado informó que Andis fue puesta bajo administración especial, pero no ofrece más explicaciones sobre el contenido de las grabaciones de audio filtradas, en las que Spagnuolo, en una conversación privada, denuncia la existencia de una estructura dentro del Poder Ejecutivo que presuntamente recibe un porcentaje de la compra de medicamentos del Estado.

Según el ex titular de la Agencia, las coimas cobradas al menos desde agosto oscilan entre el medio millón y los ochocientos mil dólares mensuales. Esas coimas, equivalentes al 8% del precio pagado, se distribuían entre distintos funcionarios, a cuya cabeza estaba Karina Milei, que recibía el 3%".

Entre los mencionados en el audio se encuentran, además de la hermana del presidente, Karina Milei, Eduardo Lule Menem, subsecretario de Gestión Institucional del Gobierno. (ANSA).