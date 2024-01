VALENCIA, Venezuela (AP) — Un gol del delantero Luciano Gondou a los 90 minutos le permitió a Argentina empatar el domingo 1-1 ante Paraguay en la primera jornada del grupo B del Preolímpico Sudamericano que otorga dos cupos a París 2024.

Gondou marcó a puerta vacía tras un centro de Santiago Castro cuando la Albiceleste se lanzó al ataque en busca de evitar una derrota en su debut.

“Fue un resultado injusto. No pudimos convertir las llegadas que tuvimos. Rescatamos que no arrancamos perdiendo, aunque el estado de la cancha no nos permitió desarrollar nuestro juego”, indicó el ariete de Argentinos Juniors.

En el estadio Misael Delgado de Valencia, el seleccionado dirigido por Javier Mascherano salió a intentar imponer condiciones desde el comienzo con un mediocampo compuesto por los jugadores de Boca Juniors Cristian Medina y Ezequiel Fernández, y el capitán Thiago Almada, que formó parte del plantel campeón del mundo en Qatar 2022.

La posesión de la Albiceleste no se tradujo en ocasiones de gol y Paraguay no pasó apuros en el primer tiempo.

A los 67 minutos, Paraguay sorprendió al abrir el marcador con una pena máxima transformada por Diego Gómez, compañero de Leo Messi en Inter de Miami.

El penal señalado por el árbitro brasileño Flavio Rodrigues se produjo por una entrada de Nicolás Valentini sobre Daniel Rivas.

Tras quedar en desventaja, Mascherano dio entrada al mediocampista Federico Redondo y al delantero Claudio Echeverri, que junto a Valentín Barco – recientemente vendido por Boca Juniors al Brighton de Inglaterra – aumentaron el volumen ofensivo en el tramo final.

Luciano Gondou, que había entrado seis minutos antes, fructificó el dominio de su selección y evitó un revés para la candidatura argentina en el torneo.

Perú se impone 1-0 a chile

Un solitario gol de Franchesco Flores le permitió a Perú derrotar el domingo 1-0 a Chile en la apertura del grupo B del Preolímpico Sudamericano.

En el estadio Misael Delgado de Valencia, Perú supo defender su arco durante todo el encuentro y aprovechó uno de sus pocos ataques para debutar con victoria en el torneo Sub-23 que otorga dos cupos para los Juegos Olímpicos de París 2024.

El único tanto del compromiso llegó en el minutio 67 cuando la Bicolor realizó una buena jugada colectiva, que finalizó Flores con una maniobra individual dentro del área.

“Muy contento por el triunfo, hemos entrenado fuerte y vamos a demostrar en el campo que este equipo tiene mucho para dar”, señaló Franchesco Flores, mediocampista que pertenece a César Vallejo.

Chile llevó la iniciativa desde el comienzo del encuentro, pero no supo trasladar su dominio al marcador.

La mejor ocasión de la Roja en el primer tiempo llegó por un tiro libre cobrado por Lucas Cepeda, que obligó a la intervención del arquero peruano Diego Romero.

En la etapa complementaria, Chile intentó renovar su ataque con el ingreso de los delanteros Gonzalo Tapia y Damián Pizarro, pero cinco minutos después encajaron el tanto que definió el resultado.

Los intentos del conjunto chileno se toparon con el portero Romero, que milita en Universitario de Deportes, quien junto con el zaguero Erick Noriega, fueron las figuras del triunfo del seleccionado dirigido por el exinternacional José Guillermo “Chemo” del Solar.

“Todos corrimos y metimos, y esto es gracias al esfuerzo de todo el grupo. Somos un grupo unido, preparamos el partido durante varios días y gracias a Dios conseguimos la victoria”, comentó Romero.

Perú terminó con 10 jugadores tras la expulsión de Mathías Llontop a los 87 minutos.

La mala noticia para los peruanos fueron las lesiones del central Rafael Lutiger y el capitán Emilio Saba, que abandonaron la cancha con dolencias físicas.

