Argentina: riesgos por el contexto global, bancas de inversión

Los últimos informes sobre mercados emergentes publicados por Citi, Morgan Stanley, JP Morgan, Barclays, Wells Fargo y Bank of America (BofA) coinciden en que el programa económico de Javier Milei ha logrado avances significativos en términos de estabilidad macroeconómica (equilibrio fiscal y reducción de la inflación), pero señalan "debilidades estructurales persistentes que podrían verse exacerbadas por la creciente volatilidad internacional"

Entre los factores reportados se encuentran niveles de reservas aún insuficientes, una elevada deuda externa, un tipo de cambio sobrevaluado y una inflación persistente a pesar de la sustancial reducción lograda desde 2023

En concreto, JP Morgan informa que las reservas líquidas del Banco Central de la República Argentina (BCRA) ascienden a aproximadamente 18.500 millones de US$, pero que las reservas netas —excluyendo los encajes en dólares y las líneas de swap— siguen siendo negativas en aproximadamente 2.400 millones de US$. (ANSA)