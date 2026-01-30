Argentina se encuentra en conversaciones para ser destino de deportaciones de EE. UU.: New York Times

BUENOS AIRES, 30 ene (Reuters) - Estados Unidos y Argentina están en conversaciones avanzadas para firmar un acuerdo que permitiría al país norteamericano deportar inmigrantes de otros países a la nación sudamericana, informó el viernes el diario New York Times

Reuters no pudo confirmar el informe de forma independiente. Un portavoz del Departamento de Estado de EE. UU. declinó hacer comentarios, mientras que el Ministerio de Relaciones Exteriores de Argentina no respondió de inmediato a una solicitud de comentarios

Un acuerdo con Argentina para un tercer país reforzaría la intención del presidente Donald Trump de deportar a millones de inmigrantes que se encuentran sin permiso en Estados Unidos. Su administración ha buscado aumentar las deportaciones a terceros países, incluyendo Sudán del Sur, Esuatini, El Salvador, Costa Rica y Panamá

Si bien Argentina ha tenido históricamente una política migratoria relativamente abierta, el presidente Javier Milei, un aliado cercano de Trump, ha buscado restringir la inmigración mediante medidas enérgicas contra quienes tienen antecedentes penales y exigiendo que los viajeros cuenten con seguro médico. (Reporte de Kanjyik Ghosh en Barcelona; Traducido por Nicolás Misculin; Editado por Jorge Otaola)