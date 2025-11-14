Argentina se impone a Angola por 2-0 con gol y asistencia de Messi

Con gol y asistencia de Lionel Messi, la selección argentina se impuso sobre Angola por 2-0, en un amistoso internacional disputado este viernes en Luanda.

Messi asistió a Lautaro Martínez para que la Albiceleste se adelantara en el minuto 44 y los papeles se invirtieron en el minuto 82, con el Toro como asistente y Messi como goleador.

Martínez venció al portero Hugo Marques, de 39 años, por el primer palo y Messi sentenció el partido con un disparo al segundo poste.

Ambos goleadores fueron sustituidos al final del segundo tiempo por el seleccionador de la campeona mundial Lionel Scaloni.

El resultado era previsible, ya que Argentina ocupa el segundo lugar en el ranking mundial, detrás de España y 87 puestos por encima de Angola.

El partido, disputado en el estadio nacional de la capital angoleña, conmemoró el 50 aniversario de la independencia de esta nación del sur de África, antigua colonia portuguesa.

