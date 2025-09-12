Argentina se pone 2-0 a favor ante Países Bajos en Copa Davis

Argentina, luego de las victorias este viernes de Tomás Mártin Etcheverry y de Francisco Cerúndolo en sendos duelos de individuales, queda a un paso de meterse en la Final 8 de la Copa Davis.

A pesar de la pista dura y rápida de Groningen, Etcheverry (64º en ranking ATP) derrotó por un doble 6-4 a Jesper de Jong (79º), horas antes de que Cerúndolo (21º) hiciese lo propio ante Botic van de Zandschulp (82º) por 7-6 (7-4), 6-1 en el segundo enfrentamiento de esta segunda ronda de Qualifiers para el equipo capitaneado por Javier Frana.

"Estoy muy orgulloso porque sé lo que hice en las últimas semanas y cómo estuve entrenando para esto. Se siente increíble. Me encanta, la Copa Davis es muy divertida", celebró Etcheverry.

Argentina podría sellar la clasificación en caso de victoria el sábado en el duelo de dobles entre Horacio Zeballos, flamante campeón del US Open en dobles, y Andrés Molteni, contra Sander Arends y Sem Verbeek.

Los siete ganadores de las eliminatorias que se disputan viernes y sábado pelearán por la Ensaladera del 18 al 23 de noviembre en Bolonia junto a Italia, clasificada como equipo anfitrión, además de ser el vigente campeón del tradicional torneo de tenis por naciones.

