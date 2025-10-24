Argentina se prepara para turbulencias del mercado ante elecciones de medio término

Encuestas muestran reñida carrera entre partido de Milei y peronistas

Analistas advierten de que logros de Milei no garantizarán las reformas

El peso ha tocado mínimos históricos esta semana y los inversores esperan que siga debilitándose

Por Rodrigo Campos, Karin Strohecker y Marc Jones

NUEVA YORK/LONDRES, 24 oct (Reuters) - Los inversores se preparan para una nueva ronda de oscilaciones en los mercados de divisas y bonos argentinos, mientras las elecciones de medio término de este domingo marcan un momento decisivo para los esfuerzos de reforma económica del presidente de derecha radical Javier Milei.

Milei no está en la boleta, pero su partido La Libertad Avanza sí, lo que convierte la votación en una prueba clave para su estrategia de estabilización y su plan de austeridad de gran alcance, que le granjeó la simpatía del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y ayudó a asegurar una línea de canje de monedas por US$20.000 millones.

Aun así, los mercados no han estado nada tranquilos en las últimas semanas y, con la mayoría de las encuestas mostrando una carrera electoral ajustada, los inversores ven potenciales giros en cualquier dirección una vez que se conozcan los resultados.

Esta semana, el peso alcanzó un mínimo histórico frente al dólar, y los inversores prevén una mayor debilidad en el futuro. Los bonos internacionales de Argentina, muy cotizados y estrellas de los mercados emergentes el año pasado, se han hundido en pérdidas en 2025.

Mientras los inversores esperan las elecciones del domingo, Trump ha sumado presión amenazando con que no perderá tiempo con Argentina si Milei pierde los comicios.

"Simplemente demuestra la naturaleza transaccional de la relación con Estados Unidos en estos días", dijo Carl Ross, socio y analista de crédito soberano de la gestora de activos GMO, que sobrepondera los bonos internacionales en dólares de Argentina.

"Hace que sea más difícil jugar, porque se convierte en un riesgo aún mayor, y se convierte en un resultado aún más binario", agregó.

Victoria de Milei podría desencadenar un "rally"

En la elección de medio término está en juego la mitad de la Cámara de Diputados de Argentina, así como un tercio del Senado.

El partido de Milei necesitará cerca de un tercio de los votos en cada cámara para frustrar futuros intentos de anular sus vetos a distintas iniciativas.

Las matemáticas electorales son complejas, aunque todo lo que se sitúe en torno al 35% o más se considera un éxito para Milei, que utiliza como barómetro el 30% que obtuvo en la primera vuelta de las elecciones presidenciales de 2023.

"Si Milei no tiene un buen desempeño, creo que tendremos una corrección (del mercado) porque mi opinión es que este mini-rescate de Estados Unidos no estará disponible en tal envergadura", dijo Diliana Deltcheva, jefa de deuda de mercados emergentes de Robeco, que califica las elecciones como una moneda al aire.

"Puedo ver otros tres a cinco puntos de subida (en bonos) si Milei lo hace bien, pero el mercado ya ha recuperado los máximos del año, por lo que la caída es bastante grande", agregó.

La correduría local Max Capital dijo que los bonos soberanos en dólares están valorando una victoria de la oposición peronista por unos cuatro puntos porcentuales en la votación del domingo. Un resultado mejor que ese para el partido de Milei podría dar lugar a un alza de alrededor del 15% en los bonos, dijo.

Aparte de la línea de canje de Estados Unidos, la administración Trump está negociando con bancos estadounidenses la conformación de un fondo de US$20.000 millones para comprar deuda soberana argentina, han dicho funcionarios estadounidenses.

APOYO CONDICIONAL DE ESTADOS UNIDOS

Pero con el apoyo de Estados Unidos condicionado a una continuación de las políticas de reforma de Milei, los resultados electorales de su partido serán examinados de cerca.

La línea de base de JP.Morgan ve al bloque de Milei en camino de asegurar suficientes escaños para proteger su poder de veto, pero advirtió que tal resultado por sí solo no produciría reformas ni reduciría las primas de riesgo.

"En este escenario, el apoyo de Estados Unidos está destinado a intensificarse, proporcionando un viento de cola para la administración.

La prima de riesgo político, que ha pesado mucho en los mercados, probablemente retrocedería", dijeron los analistas de JP Morgan.

Cualquier rendimiento inferior del partido de Milei en las urnas también podría considerarse un indicador temprano de su posición política a más largo plazo, incluidas sus perspectivas de conservar el poder en las elecciones generales de 2027, dijo Alejo Czerwonko, director de inversiones para mercados emergentes de las Américas en UBS Global Wealth Management.

"Más allá de las elecciones, un repunte sostenido requerirá una estrategia creíble para reconstruir las reservas internacionales, lo que probablemente implique una devaluación significativa", dijo Czerwonko.

(Reporte de Rodrigo Campos en Nueva York y Karin Strohecker y Marc Jones en Londres; Traducido en español por Lucila Sigal; Editado por Walter Bianchi y Jorge Otaola)