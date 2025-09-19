Argentina se une a programa de EEUU de reactores modulares nucleares pequeños para uso civil

BUENOS AIRES, 19 sep (Reuters) - Argentina se unió como el primer socio contribuyente de Latinoamérica a un programa de energía nuclear civil de Estados Unidos para el uso de reactores modulares pequeños (FIRST, por su sigla en inglés) de Estados Unidos, dijeron el viernes ambos gobiernos en comunicados separados.

De esta forma el país sudamericano, un destacado desarrollador de reactores nucleares convencionales, se une a un grupo del cual ya forman parte Canadá, Corea del Sur y Japón, señaló un comunicado de la Embajada estadounidense en Argentina.

“Se trata de un programa en el que Estados Unidos se asocia con más de 50 países (...) que exploran soluciones de energía nuclear civil, incluido el uso de reactores modulares pequeños (SMR), para satisfacer sus necesidades energéticas respetando los más altos estándares de seguridad nuclear”, señaló la Cancillería argentina en un comunicado.

Como miembro del FIRST, Argentina se une a un grupo de naciones que aportan financiamiento, experiencia técnica o apoyo a las iniciativas del programa, agregó el Gobierno argentino.

El FIRST está dirigido por la Oficina de Control de Armas y No Proliferación (ACN) del Departamento de Estado del país norteamericano, informó la Embajada estadounidense en Buenos Aires.

(Reporte de Maximilian Heath; Editado por Lucila Sigal)