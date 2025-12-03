Argentina.- Seis F-16 adquiridos por Argentina a Dinamarca hacen parada técnica en Gando (Gran Canaria)

LAS PALMAS DE GRAN CANARIA, 3 de diciembre de 2025 (Europa Press) -

La Base Aérea de Gando, en Telde (Gran Canaria), ha despedido este miércoles a seis aeronaves de combate F-16 AM/BM Fighting Falcon, que la República Argentina ha adquirido a Dinamarca, tras realizar una parada técnica.

En este acto de despedida estuvo el embajador de la República Argentina en España, Wenceslao Bunge Saravia, acompañado por el general jefe del Mando Aéreo de Canarias, Francisco Javier Vidal Fernández, según ha informado el Mando Aéreo de Canarias.

El embajador argentino, antes de la partida de las aeronaves, recorrió las instalaciones de la Base Aérea de Gando, donde fue recibido por el personal del Ala 46, y se le expuso información detallada sobre las operaciones diarias de la base y el trabajo que se realiza diariamente en ella.

En cuanto a la estancia de los F-16 en la Base Aérea de Gando indican que también ha servido para que las tripulaciones realizasen un descanso, así como para revisar los parámetros técnicos del "ferry flight", el vuelo de traslado hacia Sudamérica.

Este proceso de revisión, matizan, garantiza que las aeronaves puedan continuar su ruta hacia Argentina de forma segura y eficiente.