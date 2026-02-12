Argentina: Senado aprueba la reforma laboral de Milei

El proyecto de ley fue aprobado por 42 votos a favor y 30 en contra, con los votos del oficialismo y la oposición moderada, luego de una maratónica sesión que comenzó el miércoles y terminó en la madrugada de este jueves.

Modificaciones de último momento al proyecto de 213 artículos le permitieron a La Libertad Avanza (LLA), el partido de Milei, sumar los votos necesarios para su aprobación en el Senado y enviarlo ahora a la Cámara de Diputados.

El gobierno espera ahora discutir el proyecto en comisión en Diputados y llevarlo al plenario el 25 de febrero, tras los feriados de Carnaval, para tener su aprobación definitiva el 1 de marzo.

Durante todo el miércoles, mientras el Senado debatía en las calles, frente al parlamento se desató una batahola entre manifestantes opositores y la policía.

La CGT -la principal central obrera- realizó una marcha hacia la sede del Congreso para protestar contra el controvertido proyecto de ley impulsado por el Gobierno. Grupos radicalizados de manifestantes atacaron con piedras a la policía e inclusive trataron de preparar bombas molotov. (ANSA)