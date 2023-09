Segundo partido en el Mundial de rugby y Los Pumas se han quedado sin paracaídas. Tras la derrota en el debut frente a Inglaterra (27-10), Argentina está obligada a vencer el viernes a Samoa en Saint Etienne si no quiere depender de otros para pasar a cuartos de final.

Sin margen de error

Tras la derrota frente al XV de la Rosa, el equipo entrenado por el australiano Michael Cheika no puede fallar en sus próximos tres partidos del grupo D (Samoa, Chile y Japón) si no quiere complicarse el pase a los cuartos de final y no depender de otros resultados.

"Van a ser todas finales", reconoció el hooker Agustín Creevy al día siguiente de perder frente a Inglaterra y que a sus 38 años aumentó frente a los europeos su récord de partidos con Los Pumas (102) y que de jugar frente a Samoa se quedará a un solo partido de igualar a Mario Ledesma como jugador argentino con más partidos disputados en Copa del Mundo (18).

Con tres cambios

Pese a la derrota en el debut, el seleccionador de Los Pumas, el australiano Michael Cheika, sólo introducirá tres cambios con respecto al equipo que comenzó contra los ingleses: Eduardo Bello por Francisco Gómez Kodela en primera línea, Guido Petti en el puesto de Tomás Lavanini justo por detrás y, en los 'backs', entra Matías Moroni en el centro, en lugar de Lucio Cinti.

El rival

Samoa es un clásico de la Copa del Mundo, donde siempre ha participado salvo en la primera edición (1995) donde no fue invitada, aunque no supera la fase de grupos desde la edición de 1999.

Según el último ranking de World Rugby, ocupa la 11ª plaza, justo por detrás de... ¡Argentina!

Como todos los equipos oceánicos, destaca por la fortaleza física de sus jugadores. "El potencial físico es lo más preponderante de ellos (...) Un equipo muy estructurado en las formaciones fijas", analizó en los días previso el medio scrum Tomás Cubelli.

Samoa, además, se ha visto beneficiada por la modificación del reglamento de World Rugby sobre la eligibilidad de los jugadores, lo que le ha permitido llamar para este Mundial a varios jugadores que jugaron anteriormente con Australia y Nueva Zelanda, a imagen de su capitán Christian Leali'ifano, que jugó 2019 con los Wallabies.

Buen recuerdo para Argentina

Considerado como uno de los campos más "calientes" cuando juega el Saint Etienne, Los Pumas jugarán por primera vez en el Estadio Geoffroy-Guichard, un escenario de buen recuerdo para los aficionados futboleros argentinos.

El 30 de junio de 1998 se enfrentaron en "Le Chaudron" ("La Caldera") las selecciones de Argentina e Inglaterra en los octavos de final del Mundial de Francia.

Tras el empate a dos goles al término de la prórroga, el equipo entrenado por Daniel Passarella se clasificó para los cuartos en los penales, luego de los fallos de los ingleses Paul Ince y David Batty.

No obstante, la imagen de aquel partido que más recuerdan los aficionados al fútbol fue la expulsión de David Beckham por dar una patada a Diego Simeone tras una entrada por detrás del 'Cholo'.

Cuarto enfrentamiento en Copa del Mundo

No será la primera vez que sudamericanos y oceánicos se enfrenten en una Copa del Mundo. Existen tres precedentes y en dos de ellos el ganador fue Samoa, 12-35 en Inglaterra-1991 y 26-32 en Sudáfrica-1995.

La única victoria argentina ocurrió en la edición mundialista de 1999, en Gales, por 32-16, con un try de Alejandro Allub y el resto de puntos logrados por el chutador, Gonzalo Quesada.

El último enfrentamiento entre ambas selecciones fue en un test-match disputado en Buenos Aires en 2005 y la victoria fue nuevamente para los samoanos, por 12-28.

En definitiva, el balance es desfavorable para Los Pumas, que solo se impusieron en una de las cuatro veces que se enfrentaron a su rival.

