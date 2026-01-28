Argentina solicita suspender entrega de documentos para el caso YPF en corte estadounidense

28 ene (Reuters) - La Procuración del Tesoro de Argentina solicitó el miércoles a un tribunal de Nueva York que suspenda el proceso de descubrimiento en relación con el caso de nacionalización de la petrolera estatal YPF, calificándolo de ilegítimo e intrusivo

Argentina busca revocar los US$16.100 millones otorgados por un juez de distrito estadounidense a dos exaccionistas de YPF, Petersen Energía Inversora y Eton Park Capital Management, por supuestas pérdidas derivadas de la nacionalización de la petrolera

Burford Capital, con sede en el Reino Unido, está financiando el litigio y recibiría gran parte de la indemnización

La Procuración del Tesoro de Argentina dijo en un comunicado compartido en X que presentó una solicitud formal ante el Tribunal del Distrito Sur de Nueva York para suspender el proceso de "discovery" ordenado por el tribunal y también para retirar la solicitud de desacato contra Argentina solicitada por los demandantes

Burford había solicitado información sobre las reservas de oro del banco central de Argentina (BCRA), agregó la Procuración

"El hostigamiento sistemático contra un Estado soberano y aliado de los Estados Unidos mediante pedidos de discovery intrusivos, desproporcionados y desvinculados de la búsqueda de activos ejecutables, constituye una afectación directa a la soberanía argentina", señaló el organismo

Agregó que la gestión del presidente Javier Milei, que llegó al poder en diciembre de 2023, ha cumplido plenamente con el proceso legal y ha entregado la información pertinente solicitada por el tribunal, y calificó las actuales solicitudes de descubrimiento de intrusivas y desproporcionadas

Argentina ha alegado que el caso contra el país por tomar el control de la petrolera estatal YPF no pertenecía a Estados Unidos y ha argumentado que el caso debería haber sido escuchado por jueces locales bajo la legislación local

