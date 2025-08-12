Argentina: Sondeos dan ventaja a Milei en elecciones de octubre

Así lo revelaron dos encuestas publicadas en las últimas horas por el diario Clarín.

En la primera, de la consultora Trends, el partido del presidente, La Libertad Avanza (LLA), obtuvo el 44,7% de los votos, superando por 7 puntos a la coalición peronista Fuerza Patria, que se situó en el 37,6%.

El último sondeo del analista Jorge Giacobbe -uno de los pocos que predijo con precisión la victoria de Milei en las elecciones presidenciales de 2023- también muestra a la coalición liberal claramente por delante, con el 40,2% de los votos, frente al 30,2% del peronismo.

Es fundamental que el gobierno fortalezca su presencia en el Parlamento, dado que Milei se presentó como candidato presidencial a las elecciones de 2023 prácticamente sin apoyo de ningún partido.

En este contexto, obtuvo una escasa representación de 6 senadores de los 72 escaños del Senado y 39 diputados de los 257 escaños de la Cámara de Diputados, situación que obligó al Ejecutivo a gobernar, hasta hoy, principalmente mediante decretos. (ANSA).