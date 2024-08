Argentina sorprende 38-30 de visita a Nueva Zelanda en el Rugby Championship

Con un try decisivo de Agustín Creevy, Los Pumas consiguieron una sorprendente victoria ante los All Blacks por 38-30 en el Rugby Championship-2024 este sábado en Wellington.

Los argentinos anotaron cuatro tries para firmar su tercera victoria en la historia frente a Nueva Zelanda, que sumó su primera derrota con Scott Robertson como entrenador.

En el banquillo de los argentinos se dio el triunfal debut del entrenador Felipe Contepomi, sustituto del australiano Michael Cheika, que llevó a los Pumas al cuarto puesto en el Mundial de Francia de 2023.

Por su parte, Robertson se había estrenado con dos tensas victorias ante Inglaterra en casa. Sin embargo, este sábado sus dirigidos fueron incapaces de contener el ímpetu de unos Pumas que se fueron perdiendo 20-15 al descanso pero se impusieron con mucha 'garra' en los intercambios físicos de la segunda parte.

"Tuvimos una gran semana de preparación, teníamos un plan y lo cumplimos, incluso cuando el marcador no estaba a nuestro favor, y conseguimos la victoria", dijo Pablo Matera.

El argentino destacó que su equipo siempre supo que podía volver a vencer de visita a los míticos All Blacks, un hito que lograron por primera vez hace dos años en Christchurch.

- Creevy sentencia -

Pablo Matera lideró con maestría al quince argentino, que tuvo a Santiago Carreras manteniendo el ritmo en el marcador, sumando 18 puntos gracias al acierto en siete de ochos lanzamientos, incluido un penal en los últimos minutos para sellar la victoria.

Damian McKenzie, con dos tries y 15 puntos, fue el líder anotador de un equipo de Nueva Zelanda que cometió demasiados errores ante un rival que no perdonó.

La derrota ante Los Pumas extiende la racha de pesadilla de los All Blacks en el Sky Stadium de Wellington, donde han perdido sus últimos cinco partidos.

El inicio de partido fue prometedor para los locales, con McKenzie anotando temprano un penal. Pero Lucio Cinti respondió con un try para Los Pumas, gracias a una audaz jugada de Santiago Chocobares en la que atravesó la defensa de la línea media sin dejar lugar a respuesta del rival.

McKenzie y Carreras intercambiaron penales antes de que un preciso pase del All Black dejara a su compañero de equipo en los Waikato Chiefs, Anton Lienert-Brown, en inmejorable posición para anotar.

El extremo Mateo Carreras acercó a los Pumas a cinco puntos al filo del medio tiempo y Argentina tomó la delantera dos minutos después. Pero los All Blacks volverían a tomar el control con try del extremo Mark Telea adelantó a los locales 30-25 cerca del final.

- Sudáfrica arrolla a Australia -

Argentina no se rindió y terminó más fuerte, con Creevy llevándose uno de los mayores triunfos en sus 18 años de carrera con Los Pumas.

El triunfo "es muy importante para mi y para todo el equipo", aseguró Creevy.

"Ahora tenemos que calmarnos y ganar la próxima semana, nunca hemos ganado dos partidos seguidos (contra Nueva Zelanda) así que vamos a buscarlo", advirtió el jugador tras ser decisivo en la victoria en Wellington.

Para el entrenador de los All Blacks no hay secretos: "no fuimos lo suficientemente buenos (...) no pudimos ejecutar nuestro plan".

Nueva Zelanda tendrá revancha el sábado cuando ambos equipos vuelvan a chocar en Auckland en la segunda jornada de este torneo en el que compiten las cuatro grandes potencias del rugby del sur.

En el partido inaugural del Rugby Championship de 2024, el vigente campeón mundial Sudáfrica derrotó 33-7 a Australia en Brisbane.

El encuentro fue de claro dominio para los Springboks, que se fueron al descanso con un marcador favorable de 21-0, con tres tries, el primero del capitán Siyamthanda Kolisi (10) y los otros dos de Pieter-Steph Du Toit (25) y Kurt-Lee Arendse (35).

Otras dos anotaciones tras la pausa, de Arendse (64) y Smith (62) dejaron incluso un marcador humillante para unos Wallabies que pudieron salvar el honor con un try en el tramo final de Oikoumene Paisami (76).

