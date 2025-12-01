Argentina Southern Energy firma acuerdo exportación GNL por US$7.000 millones con Securing Energy for Europe: directivo YPF

BUENOS AIRES, 1 dic (Reuters) - La petrolera argentina Southern Energy firmó el lunes un acuerdo de exportación de GNL (gas natural licuado) por US$7.000 millones con la empresa alemana Securing Energy for Europe (SEFE), dijo el presidente ejecutivo de YPF, Horacio Marín, en su cuenta de X.

El acuerdo cubre la venta de 2 millones de toneladas métricas de GNL anuales durante ocho años, señaló.

"Comienza una nueva etapa para nuestro país en el mercado global de GNL. El compromiso contempla la venta de 2 millones de toneladas anuales de GNL por 8 años, generando ingresos estimados en US$7.000 millones para la economía argentina", dijo Marín.

Southern Energy es una empresa fundada en 2024 que está lanzando el primer proyecto argentino de exportación de GNL a gran escala.

