LA NACION

Argentina sube precios de biocombustible para uso local

  • icono tiempo de lectura1 minuto de lectura'
LA NACION
Argentina sube precios de biocombustible para uso local
Argentina sube precios de biocombustible para uso local

BUENOS AIRES, 27 oct (Reuters) - Argentina elevó el precio del biodiésel para su mezcla obligatoria con gasoil que se comercia en el mercado interno, dijo una resolución publicada el lunes en el Boletín Oficial.

La Secretaría de Energía fijó el valor del biodiésel en un mínimo de 1.590.832 pesos por tonelada (unos US$1066,2), desde un precio previo de 1.508.704 pesos.

La medida también expresó que "el plazo de pago del biodiésel no podrá exceder, en ningún caso, los siete días corridos a contar desde la fecha de la factura correspondiente".

La resolución entrará en vigencia a partir del día de su publicación en la gaceta oficial del gobierno.

(US$1 = 1492 pesos) (Reporte de Hernán Nessi; Editado por Walter Bianchi)

