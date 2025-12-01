Argentina sube precios de biocombustibles para mercado interno

BUENOS AIRES, 1 dic (Reuters) - El Gobierno argentino dispuso aumentos en los valores de los biocombustibles para su mezcla obligatoria que son utilizados para el consumo dentro del país, según dos resoluciones publicadas el lunes en el Boletín Oficial.

La Secretaría de Energía determinó para diciembre un precio mínimo de 963.926 pesos el litro (unos US$0,66) para el bioetanol a base de caña de azúcar, desde un monto previo de 918.025 pesos por litro.

La resolución también indicó un nuevo valor para el bioetanol elaborado a base de maíz que se fijó en 883.464 pesos por litro (unos US$0,61) contra un precio anterior de 841.394 pesos por litro.

Por otra parte, la segunda publicación oficial resolvió el nuevo importe para el biodiésel destinado a su mezcla obligatoria con gasoil en 1.775.230 pesos por tonelada (unos US$1.223), desde el coste pasado de 1.688.961 pesos por tonelada.

Ambas resoluciones informaron que los nuevos valores para los biocombustibles "entrarán en vigencia a partir del día de su publicación en el Boletín Oficial" y "hasta la publicación de un nuevo precio que lo reemplace".

(1 dólar = 1.451,50 pesos) (Reporte de Hernán Nessi; Editado por Walter Bianchi)