Argentina sube precios de biocombustibles para mercado interno

Buenos Aires, 11 ago (Reuters) - El Gobierno argentino elevó el lunes los precios de los biocombustibles para la mezcla obligatoria que se utiliza en el ámbito local, según dos resoluciones publicadas en el Boletín Oficial.

La Secretaría de Energía resolvió fijar en un mínimo de 824,044 pesos (unos US$0,62) el litro de bioetanol a base de caña de azúcar, desde un valor previo de 800,043 pesos por litro.

Por su parte, el precio mínimo del bioetanol elaborado a base de maíz se elevó a 755,258 pesos por litro (unos US$0,57) luego de negociarse a 733,26 pesos antes de conocerse la resolución.

En tanto, el valor del biodiésel destinado a su mezcla obligatoria con gasoil se fijó en un mínimo de 1.354.507 pesos por tonelada (US$1021,5), desde los 1.302.411 pesos previos.

Los nuevos precios regirán "para las operaciones a llevarse a cabo durante el mes de agosto de 2025 y hasta la publicación de un nuevo precio que lo reemplace", expresó la publicación.

(1 dólar = 1326 pesos ARS=RASL) (Reporte de Maximilian Heath; Editado por Lucila Sigal)