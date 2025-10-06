Argentina sube valores de biocombustibles para mercado interno

BUENOS AIRES, 6 oct (Reuters) - Argentina subió el lunes los precios de los biocombustibles para la mezcla obligatoria que se utiliza en el ámbito local, dijeron dos resoluciones publicadas en el Boletín Oficial.

La Secretaría de Energía resolvió fijar en un mínimo de 891,286 pesos (unos US$0,63) el litro de bioetanol a base de caña de azúcar, desde un valor previo de 857,006 pesos por litro.

Por su parte, el precio mínimo del bioetanol elaborado a base de maíz se elevó a 816,887 pesos por litro (unos US$0,57) frente a los 785,468 pesos anteriores.

En tanto, el valor del biodiésel destinado a su mezcla obligatoria con gasoil se fijó en un mínimo de 1.508.704 pesos por tonelada (US$1058,7), desde los 1.436.861 pesos previos.

Los nuevos precios entrarán en vigencia a partir del día de su publicación en el Boletín Oficial.

(US$1 = 1425 pesos) (Reporte de Walter Bianchi; Editado por Hernán Nessi)