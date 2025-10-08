Argentina suspende impuestos a exportación de aluminio, acero y derivados hasta fin de 2025: oficial
LA NACION
BUENOS AIRES, 8 oct (Reuters) - El Gobierno argentino dispuso el miércoles una suspensión temporal a los tributos aplicados a la exportación de aluminio, acero y derivados con el fin de impulsar las ventas externas, dijo el Boletín Oficial.
La medida tendrá vigencia hasta el 31 de diciembre de 2025 o hasta que los países involucrados reduzcan sus tasas por debajo del 45%, lo que ocurra primero.
"La presente medida busca fortalecer la capacidad exportadora y dotar de una mayor competitividad a uno de los sectores productivos del país, alineando las políticas con los principios de la libertad y una mayor apertura del comercio que impulsen el crecimiento de las cadenas de valor industriales", dijo el decreto.
(Reporte de Walter Bianchi)
