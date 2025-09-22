Argentina suspende impuestos a exportaciones de carne bovina y aviar: vocero presidencial

BUENOS AIRES, 22 sep (Reuters) - El gobierno de Argentina eliminó de manera temporal los impuestos que regían sobre las exportaciones de carne bovina y de origen aviar, dijo el lunes el vocero del presidente Javier Milei en su cuenta de la red social X.

El gobierno en la mañana del lunes ya había anunciado que suspendía las tasas que aplicaba a las exportaciones de granos y sus derivados.

De acuerdo al vocero Manuel Adorni, la eliminación temporal sobre los impuestos a los embarques de carne bovina y aviar durará hasta el 31 de octubre. (Reporte de Maximilian Heath; Editado por Eliana Raszewski)