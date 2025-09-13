Argentina también se lleva el dobles y saca boleto a finales de la Copa Davis
Argentina, que el viernes se colocó con ventaja de 2-0, se llevó también el punto del dobles frente
- 1 minuto de lectura'
Argentina, que el viernes se colocó con ventaja de 2-0, se llevó también el punto del dobles frente a Países Bajos y sacó boleto para la fase final de la Copa Davis que se disputará en noviembre en Bolonia (Italia).
Pese a la presión de la hinchada "oranje", la veterana dupla formada por Horacio Zeballos, reciente vencedor del US Open junto al español Marcel Granollers, y Andrés Molteni se llevaron el triunfo frente a la pareja Sander Arends y Botic Van De Zandschulp por 6-3 y 7-5.
De esta manera, Argentina estará en la fase final que reunirá en Bolonia, del 18 al 23 de noviembre, a los ocho mejores seleccionados del planeta para decidir el sucesor de Italia, vencedor en las últimas dos ediciones del tradicional torneo que enfrenta a combinados nacionales.
El equipo sudamericano ya había dado un gran paso el viernes al sumar sus primeros dos puntos individuales con las victorias de Tomás Martín Etcheverry y Francisco Cerúndolo frente a Jesper de Jong y Van de Zandschulp.
mcd/pm
