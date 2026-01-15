Argentina: temperaturas de infierno y corte de luz en Buenos Aires

El apagón afecta zonas del centro y norte de la capital argentina y su periferia en la populosa provincia de Buenos Aires. Los cortes de luz impactan en áreas de las dos prestadoras, Edenor y Edesur, reporta la prensa local.

De acuerdo a la información que brindó el Ente Regulador de Energía Eléctrica, el apagón se produce en medio del pico de la demanda de energía, principalmente por el uso de aparatos de aire acondicionado.

Este jueves la Ciudad de Buenos Aires atraviesa la primera ola de calor de 2026 y hay alerta naranja, pero se esperan tormentas esta tarde-noche. La temperatura superó los 33 grados al mediodía C, según datos del Servicio Meteorológico Nacional.

