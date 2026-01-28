Argentina: tenue lluvia en Chubut, ligero alivio ante los incendios

No obstante, los lugareños son escépticos con la ventana climática y creen que "sólo las lluvias que se esperan para abril podrán detener el avance del fuego".

Mientras el fuego arrasa con vegetación autóctona y bosques implantados, la Justicia Federal inició una investigación para determinar si el desempeño de quienes coordinan el operativo de lucha contra las llamas fue el adecuado para frenar el avance de los focos ígneos.

La investigación está enfocada en el incendio que comenzó el 9 de diciembre pasado en inmediaciones del lago Menéndez, dentro del Parque Nacional Los Alerces, y avanzó luego a territorio provincial, donde se unió a otro incendio desatado dentro de jurisdicción chubutense.

El fiscal federal Santiago Roldán comanda la pesquisa, que tiene como finalidad determinar la actuación y posible responsabilidad penal de los funcionarios competentes en el manejo del fuego en el siniestro que continúa activo.

"Está lloviendo desde la madrugada, poca cantidad pero con continuidad y, según el Servicio Meteorológico Nacional, las precipitaciones podrían repetirse en los próximos días, lo que genera expectativas de alivio en una región duramente castigada por el fuego", dijo el presidente de la federación de bomberos de Chubut, Rubén Oliva.

Según lo refleja el diario regional online El Chubutense, Oliva dijo a la emisora FM El Chubut que este tipo de lluvias no apagan un incendio de gran magnitud, pero "su incidencia es clave para frenar el avance del fuego".

"Todo sirve para empezar a controlar el incendio. Los bomberos están cansados. Son alrededor de 20 días de trabajo con guardias permanentes y rotaciones constantes. Hubo un agotamiento físico y también moral, porque muchas veces el trabajo realizado se veía anulado rápidamente por el viento", describió.

Son más de 500 los combatientes que luchan en los distintos frentes, más una decena de medios aéreos que opera cada vez que las condiciones meteorológicas lo permiten.

El incendio en el Parque Nacional Los Alerces lleva cerca de 50 días activo, al que luego se sumó el foco de Puerto Patriada. (ANSA).