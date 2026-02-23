Argentina: tras la reforma laboral, 50 proyectos más de Milei

Tras la llamada ley de Modernización Laboral, el Régimen Penal Juvenil (aumentó considerablemente las penas para los menores que delinquen) y el Acuerdo del Mercosur con la Unión Europea debatidos durante las sesiones extraordinarias, el oficialismo busca sumar un amplio abanico de propuestas.

Entre ellas, la aprobación de la Ley de Glaciares, cambios en las leyes de Financiamiento Universitario y de Discapacidad e incluso un nuevo Código Penal, un audaz paquete tributario que quedó pendiente, y hasta la reforma electoral. De esas iniciativas hablará en su discurso del Estado del País, el 1 de marzo.

Todas esas leyes tienen espinosos perfiles, que seguramente animarán polémicas y entredichos, pero acaso la más polémica sea la Ley de Inteligencia Nacional, luego de que en enero se desatara una feroz discusión política por los cambios realizados por decreto de necesidad y urgencia (DNU) a la vigente Ley 25.220.

Mientras la oposición espera que empiece el período ordinario de las discusiones parlamentarias para anular el decreto de urgencia, en el Gobierno trabajan en una reforma más profunda "para jerarquizar la SIDE (servicios de inteligencia), profesionalizarla y despolitizarla" tomando como ejemplo a los mejores servicios de inteligencia del mundo.

Los cambios en Inteligencia se dan en un contexto adverso para el asesor directo de Milei, Santiago Caputo, quien por el momento mantiene el manejo del área, aunque su poder se ve recortado desde las elecciones por la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, hermana del presidente.

"La reforma laboral es fundamental en una Argentina con 43% de informalidad, salarios que han sufrido en los últimos 50 años mermas reales; no tenés generación de empleo hace 12 años. Es una reforma que motiva al empleador a contratar gente", afirmó hoy el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, en una entrevista para Radio Rivadavia.

Y luego adelantó que el Gobierno de Milei tiene "en la mesa 50 proyectos de ley" por lo que "será un año movido en el Congreso". "Cuando terminemos de diseñar todo el esquema de leyes, el Presidente verá el esquema de prioridades", remarcó.

Se espera que, antes del fin de semana, el Senado termine de aprobar la reforma laboral para dar cierre al período de sesiones extraordinarias con un triunfo para el Gobierno.

