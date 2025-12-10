Argentina.- Turespaña debuta con sus 'Spain Talks' en Sudamérica tras celebrar el foro en Argentina

MADRID, 10 de diciembre de 2025 (Europa Press) -

Turespaña celebró la primera edición de 'Spain Talks' en América del Sur en la embajada de España en Argentina el pasado 5 de diciembre, impulsado por la Consejería de Turismo de España en Buenos Aires y que contó con el apoyo de Air Europa, Iberia y Meliá Hotels International, con Ladevi como media partner, según un comunicado.

Este foro ha tenido lugar ya en otros mercados prioritarios para España, como Reino Unido, Francia, Alemania, países nórdicos, Estados Unidos o Canadá, con el objetivo de compartir tendencias, generar alianzas y reconocer iniciativas que ya están transformando el sector.

Ahora, esta cita prevé recorrer progresivamente la región de América del Sur, concretamente, en Argentina, Bolivia, Chile, Colombia, Ecuador, Paraguay, Perú, Uruguay y Venezuela.

El embajador de España en Argentina, Joaquín de Arístegui, dio la bienvenida a los asistentes, en una jornada que situó la sostenibilidad como eje central: desde la dimensión ambiental y el diseño de experiencias responsables hasta el impacto social del turismo en los residentes.

En la jornada, el consejero de Turismo de España en Buenos Aires, Felipe Formariz, presentó la estrategia de España Turismo 2030 y el Plan Turismo 2030 del Gobierno de España, con especial atención a iniciativas vinculadas al compromiso de España con la sostenibilidad impulsadas por Turespaña, así como otras impulsadas por la Secretaría de Estado de Turismo.

Durante el evento se presentó también 'Esto es España', una coproducción entre RTVE y Turespaña. La periodista Ana Jiménez (RTVE) presentó al creador de contenidos y director del proyecto, Enrique Álex, que recorre el país en trece episodios mostrando destinos y experiencias centradas en diversidad, identidad local, innovación y transformadoras hacia un modelo turístico más sostenible.

TRES PANELES

El primer panel, centrado en la sostenibilidad ambiental como premisa de la actividad turística, estuvo moderado por Petra Kasbo (Gran Meliá Iguazú), con la intervención de María José Taveira (IATA), Gabriela Ferrucci (Asociación de Hoteles de Turismo de Argentina), Fabián Román (Fundación Plan 21 / Instituto de Turismo Responsable) y Leo Lucas (Ente de Turismo de Iguazú).

El segundo trató sobre el desarrollo de productos y experiencias responsables y sostenibles, contando con la participación de Nicolás Posse (Civitatis), María Pérez de Arenaza (Singular Spain), Federico Posadas (Ministro de Cultura y Turismo de Jujuy) y Marcelo Morales (Blinktrip), y moderado por Javier Valdenegro (Air Europa).

Por último, las políticas públicas e impacto del turismo en la población residente, con foco en equilibrio territorial y convivencia en destinos con Karina Fortete (Intendencia de Montevideo), Valentín Díaz Gilligan (Ente de Turismo de Buenos Aires), Antonio Sánchez (Visit Benidorm) y Marta Nievas (Diputación de Granada), moderados por Lia Bechelli (Madzen).

PREMIOS SPAIN TALKS AMÉRICA DEL SUR 2025

La jornada finalizó con la entrega de los Premios Spain Talks América del Sur 2025, con un jurado internacional integrado por representantes institucionales y del sector: Felipe Formariz (Buenos Aires), Elvira Marcos (Miami), Adrián Pastine (Faevyt, Argentina), Carlos Pera (Audavi, Uruguay), Elena de Vallet (Asatur, Paraguay), Lorena Arriagada (ACHET, Chile), Pablo Lara (Asomatur, Ecuador) y Patricia Campos Cisneros (Apavit, Perú).

El premio Medios de Comunicación se otorgó a Grisel Isaac (Argentina), por un artículo en Clarín centrado en el modelo de turismo responsable de Paradores; premio Embajadores para Fernando de la Cuadra (Argentina), por difundir destinos españoles con una comunidad de más de 2,6 millones de seguidores en Instagram; el de Productos y Experiencias Turísticas para Locas por el Mundo (Uruguay), por un itinerario gastronómico "gluten free" en el norte de España, con enfoque inclusivo y sostenible; y el de Empresa para Panam (Chile), por impulsar un plan anual de buenas prácticas de sostenibilidad junto a Cuidadores de Destinos.

Los premiados recibieron un trofeo exclusivo diseñado por la cerámica gallega Sargadelos, como guiño a la identidad cultural y artesanal de España.