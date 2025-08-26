Argentina: Un caracol marino con el nombre de Maradona

Se trata de Bogasonia maradoniana, la nueva especie nombrada en honor a "El Diez", como llamaban al futbolista, fallecido el 25 de noviembre de 2020 y quien fuera capitán y estrella de la Selección Argentina.

La especie fue descripta por los científicos Javier Di Luca y Guido Pastorino, del Laboratorio de Ecosistemas Marinos del Museo Argentino de Ciencias Naturales (MACN), que depende del Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas (Conicet).

Los científicos, según reportó hoy el diario argentino Infobae, publicaron el estudio en la revista Polar Biology, del grupo editorial Springer Nature.

Al respecto, el biólogo Di Luca afirmó que "más ejemplares de la misma especie podrían estar en áreas cercanas de Santa Cruz, Tierra del Fuego e Islas Malvinas".

En una entrevista con Infobae, consideró no obstante que le parece "improbable que se encuentren en otras regiones del mundo".

Asimismo, expresó que su aporte "es dar a conocer la gran biodiversidad del mar argentino y destacar que el microcaracol es tan único como Maradona lo fue".

Se trata de la cuarta especie descripta del género Bogasonia en el mundo.

Las otras tres son del hemisferio norte.

"Consideramos todas las particularidades de la especie, incluyendo su ciclo de vida, y nos pareció toda una jugada maradoniana", completó. (ANSA).