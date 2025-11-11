Argentina.- Un hombre detenido en Palma por abusar sexualmente de la hija menor de su pareja será extraditado a Argentina

PALMA, 11 de noviembre de 2025 (Europa Press) -

La Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional (AN) ha avalado la extradición de un hombre que fue detenido en Palma por supuestamente abusar sexualmente de la hija menor de su pareja en Argentina.

Los hechos por los que supuestamente estaba siendo buscado el sospechoso se remontan a 2021, cuando convivía con su pareja y la hija de ella, entonces de 12 años de edad.

Según consta en el auto, el hombre aprovechó la relación de convivencia y los momentos en los que la mujer estaba ausente para abusar sexualmente de la menor, mostrarle material pornográfico e instarle a replicar lo que veían en los vídeos.

En un momento determinado se dio a la fuga, lo que provocó que un juzgado argentino lo pusiera en busca y captura en diciembre de 2024 y comunicara su situación a la Interpol.

Finalmente fue localizado y detenido por la Policía Nacional en Palma a finales del pasado mes de febrero, tras lo que fue puesto a disposición de la autoridad judicial a la espera de que se resolviera su petición de extradición.

Ahora la AN ha considerado que la extradición a Argentina del sospechoso —de nacionalidad paraguaya— es procedente y deja el caso en manos del Gobierno, que es quien tiene la última palabra sobre esta decisión.