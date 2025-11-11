LA NACION

Argentina.- Un hombre detenido en Palma por abusar sexualmente de la hija menor de su pareja será extraditado a Argentina

Argentina. Un hombre detenido en Palma por abusar sexualmente de la hija menor de su pareja será extraditado a Argentina.

  • icono tiempo de lectura1 minuto de lectura'
LA NACION
Una bandera argentina ondea sobre la Plaza de Mayo y a metros de Casa Rosada
Argentina.- Un hombre detenido en Palma por abusar sexualmente de la hija menor de su pareja será extraditado a Argentina

PALMA, 11 de noviembre de 2025 (Europa Press) -

La Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional (AN) ha avalado la extradición de un hombre que fue detenido en Palma por supuestamente abusar sexualmente de la hija menor de su pareja en Argentina.

Los hechos por los que supuestamente estaba siendo buscado el sospechoso se remontan a 2021, cuando convivía con su pareja y la hija de ella, entonces de 12 años de edad.

Según consta en el auto, el hombre aprovechó la relación de convivencia y los momentos en los que la mujer estaba ausente para abusar sexualmente de la menor, mostrarle material pornográfico e instarle a replicar lo que veían en los vídeos.

En un momento determinado se dio a la fuga, lo que provocó que un juzgado argentino lo pusiera en busca y captura en diciembre de 2024 y comunicara su situación a la Interpol.

Finalmente fue localizado y detenido por la Policía Nacional en Palma a finales del pasado mes de febrero, tras lo que fue puesto a disposición de la autoridad judicial a la espera de que se resolviera su petición de extradición.

Ahora la AN ha considerado que la extradición a Argentina del sospechoso —de nacionalidad paraguaya— es procedente y deja el caso en manos del Gobierno, que es quien tiene la última palabra sobre esta decisión.

LA NACION
Más leídas
  1. La reacción de Anto Roccuzzo al sorpresivo posteo de Messi sobre un posible regreso de Barcelona
    1

    La reacción de Anto Roccuzzo al sorpresivo posteo de Messi sobre un posible regreso de Barcelona

  2. Talentoso, hincha de River y figura de Aston Villa: el volante que le cambió la cabeza al DT de Dibu
    2

    Emiliano Buendía, el último convocado por Scaloni para el amistoso de la selección

  3. El nuevo ciclo de María Belén Ludueña debutó en medio de un ajustado campo de batalla
    3

    Rating: Tarde o Temprano, el nuevo ciclo de María Belén Ludueña en eltrece, debutó en medio de un ajustado campo de batalla

  4. Melconian dijo cuál podría ser el “éxito” de Milei y habló de los próximos dos años del Gobierno
    4

    Melconian dijo cuál podría ser el “éxito” de Milei y habló de los próximos dos años del Gobierno

Cargando banners ...