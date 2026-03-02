Argentina: una pieza de ajedrez en el terreno de una batalla de 1845

Se trata de un caballo tallado en una pieza de madera de color marrón claro, de unos 3,8 centímetros de alto y 1,6 de ancho, que fue encontrado años atrás por albañiles que trabajaban en la construcción de unos baños en el sitio donde se concentraban las fuerzas argentinas para el enfrentamiento del 20 de noviembre de 1845, ante las fuerzas conjuntas francesas e inglesas.

No existen antecedentes del hallazgo de este tipo de objetos lúdicos en el ámbito de aquella contienda y eso lo hace muy valioso, afirman los expertos del Museo Paleontológico. Es que aquellos hombres estaban armando un gran dispositivo de defensa y esperando el combate con los anglo-franceses; es lógico deducir que en sus ratos de descanso ocuparan su mente con una actividad que los distrajese por un rato de aquel inminente y brutal choque de fuerzas, amplían.

El caballo de madera fue encontrado en el lugar donde los oficiales dirigían el armado del dispositivo de defensa desde las carpas de campaña. Seguramente, en algún momento de descanso o distracción, un par de oficiales armaron su tablero y jugaron una partida histórica que dejaría uno de los testigos más curiosos hallados en un campo de combate en Argentina.

Los investigadores sostienen que, debido a que los días previos al combate fueron lluviosos y el campo estaba fangoso, muchos objetos quedaron atrapados en ese barro y así lograron preservarse hasta hoy.

La pieza quedará a resguardo del Archivo de Documentación Histórica del Museo Paleontológico de San Pedro para aquellos investigadores que deseen profundizar en el estudio de esta pieza única. (ANSA)