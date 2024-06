Argentina va a la copa américa por su cuarto título seguido con messi y brasil apuesta a endrick

19 jun (Reuters) - "El último baile" de Lionel Messi en una Copa América está por empezar. Como líder consagrado de la selección de Argentina va a Estados Unidos en busca de su cuarto título seguido, mientras que Brasil quiere dar inicio a una nueva era de la mano de Endrick, su nuevo prodigio.

El astro argentino y su equipo abrirán el torneo el jueves en el estadio Mercedes-Benz de Atlanta frente a la Canadá de Alphonso Davies, en un partido por el Grupo C que completan Chile y Perú.

La "Albiceleste", considerada la favorita, llega con tres títulos consecutivos: Copa América en Brasil frente al seleccionado local en 2021, la finalísima intercontinetal con goleada al campeón europeo Italia y el Mundial de Qatar con triunfo ante Francia en 2022.

Messi buscará ser a los 36 años una vez más el as de espadas de su seleccionado, rodeado de sus experimentados escuderos como Ángel Di María y Nicolás Otamendi, más las tapadas del meta Emiliano Martínez.

A ellos se les suma una nueva generación consagrada en el fútbol europeo, como Lautaro Martínez, Alexis Mac Allister y Enzo Fernández, más jóvenes apariciones como Alejandro Garnacho y Valentín Carboni, en una lista con 21 campeones del mundo entre los 26.

En Argentina apuestan a que Messi "disfrute" de la Copa América y quiera seguir vistiendo la albiceleste hasta el Mundial que se jugará en 2026 en Estados Unidos, su nueva casa, tras su desembarcó en la MLS con el Inter Miami.

"Antes del Mundial se pensaba que Qatar era la última competencia que lo íbamos a poder disfrutarlo (a Messi) y ya pasaron dos años, y estamos a dos del próximo", dijo el presidente de la federación argentina, Claudio Tapia, a la prensa.

"Que disfrute la Copa América, que disfrute defender el título y que siga jugando (...) Mientras se sienta bien y siga disfrutando, va a seguir", añadió el directivo.

Brasil intentará ser una vez más el adversario más peligroso para Argentina en una Copa América y volver a alzar el trofeo por primera vez desde 2019, cuando venció a Perú en la final.

Desde entonces, la "verdeamarela" ha acumulado decepciones: la derrota en 2021 ante Argentina en el estadio Maracaná y la eliminación por penales con Croacia en cuartos de final del Mundial de Qatar en 2022. La joven estrella Endrick es la esperanza brasileña por su juego. Ha sido el jugador más joven desde "O Rei Pelé" en anotar tres goles en la selección, con 17 años.

El entrenador Dorival Junior dio algunas pistas sobre la posible titularidad del delantero de Palmeiras, que pasará al Real Madrid cuando cumpla 18 años y que tendrá el dorsal 9 que lució el fenómeno Ronaldo.

"Debemos tener calma y ser pacientes, evitar comparaciones de Endrick con otros atletas", dijo Dorival tras uno de los últimos amistosos en los cuales convirtió el atacante.

"Pelé es Pelé. No hay que hacer esas comparaciones, eso es malo. A mí no me gustan los récords, solo quiero disfrutar lo que hago", indicó Endrick en una reciente entrevista.

Brasil debutará el lunes en el estadio SoFi de Los Ángeles frente a Costa Rica, en un partido del Grupo D que también integran Colombia y Paraguay.

La competencia inédita de Conmebol, que sumó a los integrantes de la Concacaf como invitados, la completan México, Ecuador, Venezuela y Jamaica en el Grupo B, mientras que Estados Unidos, Uruguay, Panamá y Bolivia juegan por el Grupo C.

"Esta Copa América será la más competitiva de la historia", auguró el presidente de la confederación sudamericana, Alejandro Domínguez, a la prensa en Estados Unidos. (Reporte de Ramiro Scandolo. Editado por Javier López de Lérida)

Reuters