Argentina vence a brasil y se queda con el bronce en el voleibol masculino

TOKIO, 7 ago (Reuters) - La selección de voleibol de Argentina venció el sábado al campeón olímpico de 2016 Brasil para quedarse con la medalla de bronce los Juegos de Tokio y dejar a su clásico rival sin una presea en estas lides por primera vez desde Sídney 2000.

Argentina, que había caído 3-2 ante Brasil en la fase inicial del torneo, se impuso por 25-23, 20-25, 20-25, 25-17 y 15-13 para subirse al tercer escalón del podio.

Facundo Conte lideró el goleo del partido con 21 puntos.

El equipo albiceleste, además, igualó su mejor actuación en unos Juegos, el bronce de Seúl 1988.

"Esto es increíble, tengo ganas de llorar, pero no me sale el llanto. Nos merecíamos una medalla por el crecimiento del grupo, todos los entrenamientos, el sacrificio, valió la pena", dijo a la televisión argentina Bruno Lima. "Hace mucho que el voleibol argentino no lograba algo".

Más tarde el sábado, Francia y el equipo del Comité Olímpico Ruso definían el oro.

(Reporte de Yuka Obayashi; Editado en español por Javier Leira)

