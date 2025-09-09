Argentina.- “Verano Trippin”, “As the Water Flows” y “Ashima” se proyectarán en “Otras Actividades” del Festival de San Sebastián

SAN SEBASTIÁN, 9 Sep. 2025 (Europa Press) -

La sección 'Otras Actividades' del Festival de San Sebastián incluirá, entre otras propuestas, las proyecciones de la película argentina 'Verano Trippin' y de los largometrajes chinos 'As the Water Flows' y 'Ashima'.

La restauración de este último filme de 1964 será proyectada en estreno mundial en la capital guipuzcoana. El certamen donostiarra ha explicado que OrcaFilms presentará en esta sección del Festival 'Verano Trippin', la ópera prima de la cineasta argentina Morena Fernández Quinteros.

Protagonizada por Miranda de la Serna y Zoe Hochbaum, con la participación especial de Lali Espósito, el filme narra la historia de Toni y Lena, dos amigas inseparables que sueñan con escapar de la monotonía de su pueblo de la Patagonia y explorar el mundo.

Se proyectará en dos pases en la sala 9 de los cines Príncipe el 25 de septiembre a las 14.30 horas y el día 26 a las 17.00 horas. La misma sala de los cines Príncipe acogerá el día 21 a las 12.30 horas la proyección de otro debut, 'As the Water Flows', del director chino Bian Zhuo, que con este trabajo ganó en el Festival de Shanghái el premio al mejor debut en la sección de nuevos talentos asiáticos.

Un hombre que trata de recuperarse de la repentina muerte de su esposa protagoniza este largometraje programado en colaboración con el Festival de Shanghái, con el que el Festival de San Sebastián firmará un acuerdo en esta edición.

Finalmente, el Zinemaldia acogerá el estreno mundial de la restauración de 'Ashima', una película dirigida en 1964 por Qiong Liu que cuenta la trágica historia de dos amantes.

Considerado el primer musical chino rodado en color con formato panorámico y sonido estéreo, se proyectará el día 26 a las 12.30 horas en la sala 9 de los Príncipe en una copia restaurada por Shanghai Film Technology Plant Co. Ltd. y L'Immagine Ritrovata.