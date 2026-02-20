Argentina: Vicepresidenta contra Milei, defiende a la industria nacional

La vicepresidenta, en continuos entredichos con el Gobierno, escribió una dura crítica a la liberación de importaciones y respaldó la política de Trump tras el fallo de la Corte de Estados Unidos que puso freno a sus aranceles para los productos importados desde el exterior

"La decisión de la Corte de Estados Unidos de anular los aranceles impuestos por Trump a las importaciones, implica un golpe a las políticas de producción y establecimiento de empresas en Estados Unidos", dijo Villarruel en defensa del decreto del republicano, que actuó contra cientos de países en el marco de una guerra comercial que tiene en China a su principal rival

Para Villarruel, la decisión de Trump es correcta. Y trazó un paralelo con Argentina. "Sin empleo nacional y sin producción nacional no hay políticas reales de gobierno. Sin industria, se pasa a depender hasta en lo más mínimo de China, un país comunista. Para Trump, primero está Estados Unidos; para mí, primero está la Argentina", expresó la vicepresidenta

"La apertura total y libre de las importaciones solo favorece la dependencia de China y profundiza las emergencias económicas y sociales", cuestionó la vicepresidenta, actualmente en ejercicio de la Presidencia por el viaje de Milei a Estados Unidos, para la reunión de la Junta de la Paz en Gaza

Villarruel, reconocida por su fuerte postura nacionalista que contrasta con la posición de Milei, afirmó que Argentina tiene "todo para ser una potencia mundial". "No debemos conformarnos con ser un país de servicios. En definitiva, estamos hablando de nacionalismo o globalismo", sentenció

El cuestionamiento surge en medio del festejo del Gobierno por la casi aprobación parlamentaria de la Ley de Reforma Laboral (el oficialismo la llama de "modernización") y luego de que Fate, un histórico fabricante de neumáticos argentino, cerrara dejando casi mil trabajadores sin empleo porque "es imposible competir con la importación de productos extranjeros"

