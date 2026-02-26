Argentina: Violenta represión de protesta por la Ley de Glaciares

La protesta derivó en un operativo policial que incluyó el uso de gas pimienta contra periodistas y la detención de un camarógrafo que cubría los hechos en vivo.

Los activistas saltaron las rejas del Palacio Legislativo, ubicado en el centro de Buenos Aires, frente a la Plaza del Congreso, para desplegar carteles contra el proyecto impulsado por el oficialismo, que modifica la Ley de Glaciares, una norma clave para la protección de las reservas de agua dulce en el país.

La reforma en debate ha suscitado fuertes cuestionamientos por parte de organizaciones ambientales, que advierten sobre un posible impacto negativo en zonas cordilleranas donde se concentra la actividad minera.

Los activistas, en una acción que la prensa calificó como "directa y pacífica" en las escalinatas del Congreso, se sentaron sobre inodoros y desplegaron un cartel con la consigna "Senadores, no se caguen en el agua", en alusión al riesgo de contaminación de los ríos y lagos que a su juicio implica la reforma. .

Cuando la policía detenía a los activistas, los agentes impidieron con empujones y gas pimienta la cobertura de los medios que estaban en el lugar.

Durante ese procedimiento fue golpeado, arrojado al piso y esposado Facundo Tedeschini, camarógrafo del canal A24, señal de noticias por cable de alcance nacional, mientras transmitía en vivo. (ANSA).