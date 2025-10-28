Argentina.- Vitoria-Gasteiz acoge este miércoles el estreno en Euskadi de la obra "Sombras por supuesto"

VITORIA, 28 Oct. 2025 (Europa Press) -

La programación del 50º aniversario del Festival Internacional de Teatro sigue su curso con el estreno este miércoles en Euskadi de la obra 'Sombras por supuesto', a partir de las 19.30 horas, en el Teatro Félix Petite del Centro Cívico Ibaiondo, con la que la compañía argentina El silencio, de Romina Paula, formará parte por primera vez del festival gasteiztarra.

La obra ha sido presentada este martes en una rueda de prensa en la que han destacado que, tras el éxito con obras como 'Algo de Ruido hace', 'El tiempo todo entero' y 'Fauna', esta compañía vuelve a reunirse después de diez años para dar vida a esta obra.

'Sombras, por supuesto' propone un ejercicio sobre el lenguaje de las actrices y actores en el universo del cineasta Rainer Werner Fassbinder, que siempre ha inspirado el trabajo de la compañía: "su aire espectral, el ensayo, la traducción y la repetición como formas de dialogar con su obra".

El texto y la dirección corren a cargo de la propia Romina Paula y cuenta con un elenco compuesto por Esteban Bibliardi, Susana Pampin, Pilar Gamboa y Walter Jakob. La música, por su parte, es original de Germán Cohen, y del espacio escénico y luces se han encargado Sebastián Arpesella y Romina Paula.

El Ayuntamiento ha explicado que la directora de la compañía Romina Paula nació en Buenos Aires en 1979 y se graduó en Dramaturgia en la EMAD. Como actriz se formó con Alejandro Catalán, Ricardo Bartís y Pompeyo Audivert. Además de ser actriz, directora y dramaturga, ha escrito dos libros sumamente personales y atractivos: '¿Vos me querés a mí?' y 'Agosto'.

Las entradas están disponibles para su compra en la taquilla de la Oficina de Turismo y en la página 'web' del Teatro principal.