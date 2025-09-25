Argentina vuelve a aplicar impuestos a exportaciones granos y sus derivados: agencia fiscal argentina
LA NACION
BUENOS AIRES, 24 sep (Reuters) - Argentina volverá a aplicar impuestos a las exportaciones de granos y sus derivados industriales luego de que se alcanzara el límite de declaraciones de ventas al exterior de estos por US$7000 millones, dijo el lunes la agencia fiscal estatal argentina AFIP en su cuenta de la red social X.
Así, los principales productos de exportación del país sudamericano volverán a ser gravados tras gozar durante dos días de ninguna tasa afectando sus embarques.
Argentina es el principal exportador mundial de aceite y harina de soja, el tercero de maíz y un proveedor global clave de trigo. (Reporte de Juan Bustamante y Maximilian Heath)
LA NACION
