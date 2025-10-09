Argentina y Colombia, a cuartos del Mundial Sub-20; Paraguay, eliminada en la prórroga

Argentina y Colombia se clasificaron el miércoles a cuartos de final del Mundial Sub-20 en Chile tras eliminar a Nigeria y Sudáfrica, en una jornada en la que Paraguay sufrió una dolorosa derrota en la prórroga en el único ataque de Noruega.

En la tarde, la Albiceleste se confirmó como favorita desde temprano. Se adelantó en el marcador en la primera jugada de peligro que tuvo, cuando una mala salida de Nigeria le quedó al goleador Alejo Sarco, del Bayer Leverkusen, que sumó su cuarto gol en el torneo en el minuto 2.

Un gran tiro libre del mediocampista Maher Carrizo en el 23 alargó la distancia ante las Águilas verdes en un Estadio Nacional de Santiago casi vacío.

Nigeria se volcó al ataque, lo que le permitió a Argentina sentenciar a una defensa con una línea muy adelantada.

Una recuperación en la mitad de la cancha dejó mano a mano ante el arquero a Carrizo, que le permitió al jugador de Vélez hacer su doblete en el 53.

El delantero Mateo Silvetti cerró la goleada luego de regatear a un rival dentro del área y poner el 4-0 en el 66.

"Estamos viviendo un sueño, esto de jugar un mundial no es algo de todos los días y vamos a tratar de llegar lo más lejos posible", destacó Sarco, goleador del campeonato.

El próximo rival de Argentina será México, el próximo sábado en Santiago.

Colombia se reconcilia con el gol

Los cafeteros llegaban a octavos con una estadística preocupante, pues se clasificaron a la segunda ronda como líderes de su grupo pero apenas convirtieron dos goles, pese a disparar 41 veces al arco.

Sin embargo, en el Estadio Fiscal en Talca, a unos 250 kilómetros al sur de Santiago, encontraron rápidamente el gol con un disparo del extremo Joel Canchimbo en el minuto 8.

Lo que parecía ser una tarde tranquila se complicó nada más empezar el segundo tiempo. Luego de un resbalón y mal control, el portero colombiano Jordan García derribó al delantero Siviwe Magidigidi y provocó un penal.

El volante Mfundo Vilakazi falló el tiro, pero el cobro tuvo que repetirse porque el portero García se adelantó antes de atajar. En el segundo intento, el africano igualó el encuentro en el minuto 49.

Un desborde dentro del área le cayó al delantero Neyser Villarreal, que disparó mientras iba cayendo y puso por delante nuevamente a los colombianos en el 63.

El mismo Villarreal sentenció el partido en la última jugada tras un pase al vacío, para dar la tranquilidad a los sudamericanos.

"Era la victoria que estábamos buscando, con buen juego, con trabajo y ahora a pensar en España en los cuartos", aseguró Villarreal tras la victoria.

Paraguay cae ante el muro noruego

La Albirroja estuvo cerca de llegar a la definición de penales en un duelo que dominó por completo.

Pero el muro noruego, que solo ha recibido un gol en el certamen juvenil, fue impenetrable.

En la única jugada elaborada de Noruega, Julian Laegreid desbordó por el sector izquierdo y metió un pase al área que el atacante Niklas Fuglestad remató en el minuto 116.

Paraguay, que no dejó de intentarlo, lamentó incluso más un penal fallado en el minuto 13 por el delantero Tiago Caballero en Talca.

"No tuvimos suerte en las situaciones que hemos creado. Se buscó pero no quiso ser", lamentó el entrenador de la Albirroja, Antolín Alcaraz.

Noruega se enfrentará a Francia, que en simultáneo venció 1-0 a Japón en el Estadio Nacional en Santiago, con un penal en los últimos minutos de la prórroga.

Resultados de octavos de final del Mundial Sub-20 del miércoles:

Argentina-Nigeria 4-0

Colombia-Sudáfrica 3-1

Francia-Japón 1-0

Noruega-Paraguay 1-0

Partidos de octavos de final del jueves:

Italia-Estados Unidos

Marruecos-Corea del Sur

