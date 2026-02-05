Argentina y EE. UU. firman acuerdo de comercio e inversión recíproco: oficial

5 feb (Reuters) - Argentina y Estados Unidos firmaron un acuerdo de comercio e inversión recíproco que consolida la relación entre ambos países, informó el jueves la oficina del presidente en X.

El convenio está basado en la apertura económica, reglas claras para el intercambio internacional y una mirada moderna de la complementariedad comercial, indicó.

"El acuerdo tiene como objetivo reducir barreras arancelarias y no arancelarias, facilitar el comercio de bienes y servicios, modernizar los procedimientos aduaneros y promover la inversión de sectores estratégicos como la energía, los minerales críticos, la infraestructura y la tecnología", añadió.

La Cancillería Argentina dijo en un comunicado que Estados Unidos eliminará los aranceles recíprocos para 1.675 productos argentinos en una amplia gama de sectores productivos, lo que permitirá recuperar exportaciones por US$1.013 millones.

Argentina, por su parte, eliminará aranceles para 221 posiciones, como máquinas, material de transporte, dispositivos médicos y productos químicos, reducirá al 2% otras 20 posiciones, principalmente autopartes, y otorgará cuotas para vehículos, carne y otros productos agrícolas, agregó.

Más temprano, el canciller argentino, Pablo Quirno, había anunciado el acuerdo en una publicación en su cuenta de X.

"Felicitaciones a nuestro equipo y gracias al equipo de @USTradeRep por construir juntos este gran acuerdo. La Argentina será próspera", dijo Quirno.

El entendimiento entre ambos países será remitido al Congreso argentino para su tratamiento, dijo la publicación.

El economista Aldo Abram, de la Fundación Libertad y Progreso, afirmó que "Argentina, si pretende ser una nación que progrese, tiene que tender a integrarse con todos los países del mundo. Cuantos más países, mejor. Y, claramente, un tratado de libre comercio con Estados Unidos va en ese sentido", añadió.

Esto "obliga a nuestros productores a ser más eficientes, pero también les abre un mercado mucho más grande que el que tenían hasta ahora para poder vender, y eso, claramente, va a significar más bienestar económico: no solo para quienes aprovechen esta oportunidad, sino también para el resto de los argentinos, por más producción, más empleo y mejores salarios", estimó.

(Reporte de Lucila Sigal, Walter Bianchi y Natalia Siniawski; Editado por Walter Bianchi)