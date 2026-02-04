Argentina y EEUU firman acuerdo sobre minerales críticos: Cancillería

BUENOS AIRES, 4 feb (Reuters) - Argentina y Estados Unidos firmaron ⁠un "instrumento marco" sobre minerales ⁠críticos, mediante el cual apuntan a consolidar cadenas de valor más sólidas y diversificadas, informó el miércoles la Cancillería argentina ⁠en un ‌comunicado.

El ​acuerdo se firmó durante una reunión sobre minerales críticos convocada por ​el Secretario de Estado estadounidense, Marco Rubio, en Washington D.C.

"Para ‌la Argentina este instrumento representa una oportunidad ‌de crecimiento económico y ​productivo", dijo la Cancillería, que destacó el aumento del 30% de las exportaciones mineras en 2025, a 6.037 millones de dólares.

"El acuerdo contempla el uso de herramientas de financiamiento público y privado, la simplificación de los procesos administrativos de permisos y la cooperación en áreas como el mapeo geológico, el reciclaje ⁠y la gestión de materiales críticos", indicó el comunicado.

"Asimismo, incluye acciones conjuntas orientadas a ​promover mercados más transparentes y a fortalecer la participación y el posicionamiento de la Argentina como actor relevante en cadenas globales de suministro de alto valor estratégico", agregó.

El litio es uno de los principales motores de la expansión de la minería en Argentina, que integra el ⁠llamado Triángulo del Litio con Bolivia y Chile.

Si bien el país no ​produce cobre desde 2018, un mineral clave para la transición energética, tiene proyectos de clase mundial con un enorme potencial.

La Cancillería destacó la estabilidad macroeconómica ‍y la consolidación de la minería -junto con la energía y la agroindustria- como uno de los pilares de crecimiento.

Agregó que Argentina se encamina hacia un aumento de sus exportaciones totales cercano a 100.000 millones de dólares en los próximos siete ​años, con una creciente participación de la minería, que podría superar los 20.000 millones de dólares en ese lapso y alcanzar más de 30.000 millones hacia el final ‍de la próxima década.

(Reporte de Leila Miller y Lucila Sigal)