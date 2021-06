Argentina y España coinciden sobre vacunas e inversiones

Buenos aires (ap) — argentina y españa expresaron el miércoles su visión compartida sobre la necesidad de que la vacunación contra el coronavirus avance de la mano de la solidaridad y la transferencia de tecnología, así como la alianza estratégica de ambos países en el plano económico y de las inversiones.

El presidente del gobierno de España, Pedro Sánchez, fue recibido en Buenos Aires por el mandatario argentino Alberto Fernández, con quien dijo compartir la defensa de la “liberalización de las vacunas" y que estas "sean consideradas un bien publico global y se agilice su distribución”.

Fernández dijo a su vez que ambos ven con mucha preocupación que el 90% de las vacunas “estén en manos del 10% de los países”, y acotó que más allá de los esfuerzos de donación que realizan regiones del mundo como Europa, se requiere de “un compromiso para que vacuna sea un bien global y la tecnología pueda ser transferida a diferentes países para que la producción escale, se acelere y llegue lo mas rápido posible” a todo el planeta.

Fernández destacó que un laboratorio argentino comenzará a producir en los próximos días la vacuna rusa Sputnik V y que su país también apuesta a elaborar la del laboratorio chino Sinopharm, además de que en la actualidad otro laboratorio local fabrica el principio activo de la vacuna de AstraZeneca, que es envasado en México y Estados Unidos. De ese modo, según dijo, Argentina “colabora para que América latina pueda acceder lo antes posible a las vacunas que le están faltando”.

Sánchez indicó que el mundo necesitará producir al año en torno a las 11.000 millones de dosis de vacunas para lograr la inmunidad, pero la capacidad actual se sitúa en torno a los 7.500 millones, por lo que, según acotó, es necesario “levantar las patentes y transferir conocimiento, tecnología y agilizar la distribución de las dosis a los continentes”.

Por otro lado, sobre la posibilidad de que argentinos vacunados con la Sputnik V -aún no aprobada por la Organización Mundial de la Salud y la agencia europea de medicamentos- puedan ingresar a España, Sánchez indicó que “hay que aplicar sentido común” y aunque no esté “homologada... no tendría que ser un obstáculo para la movilidad entre continentes o para entrar al continente europeo".

España dio inicio a la apertura de los viajes turísticos desde países de afuera de la Unión Europea para personas que cuenten con el certificado de vacunación completo. La vacuna rusa es una de las que cuenta con dos dosis.

Sánchez viajó a Argentina en el marco de una gira que incluirá Costa Rica en momentos en que el primer país sufre un brote de coronavirus que ha tensado al máximo el sistema sanitario y ha disparado las muertes a más de 82.000, por encima de España, donde se han registrado más de 80.000.

La vacunación con tres vacunas se ha acelerado en los últimos días después de meses de transcurrir con lentitud.

Durante su visita, Sánchez firmó varios acuerdos con Fernández y ambos encabezaron una reunión de trabajo con una veintena de empresarios españoles y argentinos. Sobre ese encuentro, el presidente del gobierno español dijo que Latinoamérica es de “absoluta preferencia” para su país y que las empresas españolas “tienen mucho interés en continuar su proceso de inversión” en Argentina.

En el país sudamericano la recesión se profundizó en 2020 a causa de la pandemia y la pobreza alcanza ahora a más del 40% de la población.

AP