Argentina y España jugarán Finalissima en marzo en Qatar: Conmebol

BUENOS AIRES, 18 dic (Reuters) - Los seleccionados de fútbol de Argentina y España se enfrentarán el 27 de marzo en Qatar por la Finalissima 2026 entre los campeones de América y Europa, confirmó el jueves la Conmebol.

"El gran duelo entre los campeones de América y Europa tiene fecha y sede confirmadas, en el mismo año que se disputará la Copa del Mundo en EEUU, México y Canadá", dijo la Conmebol a través de su sitio de Internet.

La confederación indicó además que el partido se disputará en el estadio Lusail, el mismo en el cual tres años atrás Argentina se consagró campeón del mundo.

"Este partido emblemático es más que una competición; es un símbolo de cooperación y respeto entre confederaciones", dijo el presidente de la Conmebol, Alejandro Domínguez.

Argentina es el vigente campeón de la Finalissima al derrotar 3-0 a Italia en la edición de 2022 disputada en el estadio de Wembley, en Londres. Ambas selecciones lideran además el ranking de la FIFA.

"Este partido simboliza la unión de dos continentes futbolísticos y demuestra el alcance global de nuestro deporte en un encuentro de enorme prestigio", señaló Aleksander Čeferin, presidente de la UEFA.

La confirmación llegó después de que la Finalissima fuera puesta en duda en varias ocasiones por la falta de fechas disponibles en el calendario de ambos seleccionados y la cercanía de la Copa del Mundo. (Reporte de Ramiro Scandolo en Buenos Aires, reporte adicional de Daniela Desantis en Asunción. Editado por Javier Leira)