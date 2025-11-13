Argentina y Messi se dan un baño de masas en España

La selección argentina, con su capitán Leo Messi a la cabeza, se dio este jueves un baño de masas ante 20.000 espectadores durante el entrenamiento abierto al público en el estadio Martínez Valero de Elche, al sureste de España.

La Albiceleste se ejercitó bajo una bandera en los videomarcadores junto al texto "Bienvenidos campeones del mundo" y una enorme pancarta en la tribuna con el lema 'Coronados de gloria vivamos', acompañada de imágenes de Messi y Maradona, besando la Copa del Mundo, en el centro de la imagen.

El combinado argentino está concentrado en Algorfa, un pequeño municipio de la provincia de Alicante, desde el pasado lunes, antes de poner rumbo este jueves a Angola, donde jugará el viernes un amistoso en Luanda, aunque antes desató la locura en el campo del Elche, un equipo de la primera división española.

Mediante la mediación del representante futbolístico y actual propietario del club ilicitano, Christian Bragarnik, la albiceleste celebró su entrenamiento bajo un ambiente festivo en el Martínez Valero ante la atenta mirada de los congregados.

Antes del entrenamiento, incluso se escuchaban canciones argentinas como 'Muchachos', una melodía que se hizo popular tras conquistar el último Mundial.

Todas las miradas de los aficionados apuntaron hacia un único sitio: Leo Messi. Al atacante del Inter Miami lo estuvieron esperando incluso desde una hora antes fuera del estadio para verlo entrar con el autobús.

Pero, cuando la leyenda del FC Barcelona pisó el terreno de juego, mientras sonaba el himno argentino, se empezaron a oír gritos de euforia.

Cariño emotivo

"Hacía tiempo que no venía por acá y, la verdad, el cariño que me mostraron siempre en cada lugar al que fui todavía me emociona", señaló el número 10 de Argentina en un mensaje difundido por redes sociales, junto a seis fotos en las que se le ve saludando y observando a las gradas, y también entrenando con sus compañeros.

"Muchas gracias gracias a todos los que vinieron hoy (jueves) había muchísimos argentinos también!!! Siempre es un gusto volver a verlos!!", prosiguió el capitán argentino.

Al término de la sesión, Messi recibió una camiseta del Elche con el dorsal 10 y su nombre a la espalda.

Pese a tratarse de un día laborable y coincidir con horario escolar, la ilusión de muchos hinchas no les frenó para asistir al entrenamiento de la selección albiceleste.

La Argentina de Lionel Scaloni cerrará el año el viernes, a las 16:00 GMT en el país africano, con un plantel de 24 jugadores con caras nuevas como los mediocampistas Gianluca Prestianni (Benfica) y Máximo Perrone (Como) y el delantero Joaquín Panichelli (Estrasburgo).

rsc/iga