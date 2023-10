Primeros cuartos de final del Mundial de rugby y dos sorpresas relativas: Argentina y Nueva Zelanda, a priori inferiores a Gales e Irlanda, se llevaron el triunfo y se dan cita para la semifinal del próximo viernes en el Stade de France de la capital francesa.

Si bien los All Blacks, triple campeones del mundo, son unos habituales de las rondas finales (solo se quedaron fuera de los cuatro primeros en 2007), para Los Pumas será la tercera ocasión que llegan a semifinales... y las dos primeras se saldaron con derrotas (2007 y 2015).

Los cuartos comenzaron con un duelo trepidante en Marsella entre una renacida Gales y unos Pumas que buscaban hacer historia.

Aferrada a la garra que forjó su leyenda, Argentina derrotó a Gales por 29-17 en un encuentro de claro dominio del XV del Puerro en la primera parte (10-6 al descanso).

- Bofelli y Moroni decisivos -

Gracias a los penales de Emiliano Bofelli, máximo anotador del partido con 19 puntos, Los Pumas fueron recuperando terreno hasta colocarse por delante en el marcador (12-10), pero un momento de desconexión lo aprovecharon los británicos para ponerse de nuevo en ventaja con un try de Tomos Williams y la conversión de Dan Biggar (17-12, m.57).

Con media hora por jugar a Los Pumas solo les quedaba tirar de furia. Finalmente, una larguísima jugada desplegada por todo el frente de ataque finalizó en el ansiado primer try, firmado por Joel Sclavi. Boffelli acertó con la conversión (19-17, 68).

Mat√≠as Moroni salv√≥ del desastre a Los Pumas con un tackle cuando Louis Rees-Zammit (74) ya iba a apoyar el que hubiera sido el try de la victoria para Gales, en lo que en Argentina se compara ya con la atajada del 'Dibu' Mart√≠nez al franc√©s Randall Kolo Muani en la final del √ļltimo mundial de f√ļtbol.

La alegría argentina se desató a poco para el final, cuando el eterno Nicolás Sánchez (77) certificó el histórico triunfo argentino con un robo y el posterior try.

El capitán argentino Julián Montoya subrayó que su grupo ha sabido "reaccionar ante la dificultad". "En el mundo queremos que todo sea perfecto, pero la vida tampoco es así, hay que adaptarse, hemos hecho un laburo impresionante y confiamos en nosotros", explicó.

"Estamos muy decepcionados, pero Argentina ha hecho un partido gigante. Es un equipo muy difícil, hubo mucho combate físico. No conseguimos hacer nuestro mejor rugby, ellos sí", reconoció por su parte el seleccionador galés Warren Gatland.

- Los All Blacks nunca mueren -

Unas horas después, en el Stade de France  se enfrentaban Irlanda y Nueva Zelanda en lo que muchos consideraban la final anticipada de este mundial.

Todo indicaba que el XV del Tr√©bol estaba ante la ocasi√≥n hist√≥rica para superar al fin unos cuartos de final mundialistas (en el octavo intento): n√ļmero 1 del ranking, el rugby m√°s espectacular del momento, la medida tomada al rival (al que hab√≠an ganado en cinco de sus ocho √ļltimos encuentros, todos desde 2016) y uno grupo de jugadores que juegan de memoria.

Pero el triple campe√≥n del mundo, pese a no llegar a Francia en su mejor momento, demostr√≥ que no va a ceder su corona f√°cilmente y baj√≥ de las nubes al XV del Tr√©bol, al que no le fue suficiente ni siquiera el apoyo de sus aficionados, que ti√Īeron de verde el Stade de France.

Con los tries de Leicester Fainga'Anuku (20), Ardie Savea (33) y Will Jordan (54), los All Blacks siempre fueron por delante en el marcador, pese a los intentos de Irlanda de no ceder ventaja con os ensayos de Bundee Aki (27), Jamison Gibson-Park (39) y un try penal (65).

En el tramo final, cuando más apretaban los europeos, aparecieron los hermanos Barrett para sellar la victoria neozelandesa: Jordie anotó un penal que estiraba la ventaja a los cuatro puntos (28-24, 65) y después Bauden impidió el try cuando el jugador irlandés ya estaba caído en la zona de marca (72).

Los irlandeses lo intentaron hasta el √ļltimo suspiro, pero no pudieron superar el maleficio de los cuartos en el que fue el √ļltimo partido del capit√°n Johnny Sexton.

"Estoy muy orgulloso de los muchachos, de la nación, no podríamos haber hecho más, son márgenes muy finos. Nos golpearon con algunos tries que nos tomaron por sorpresa y eso es algo que hacen los equipos campeones. Sabíamos que eran un gran equipo y lamentablemente nos quedamos cortos", declaró el capitán.

Mcd/dam