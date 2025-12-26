Argentina: Ya se debate en el Senado el Presupuesto 2026 de Milei

La vicepresidenta del Senado, Victoria Villarruel, dio por iniciada la sesión especial en la que se debatirán el proyecto de ley de presupuesto y el de la llamada norma de Presunción de Inocencia Fiscal, que propone cambios en el régimen penal tributario, reduce plazos de prescripción y crea una declaración jurada simplificada del Impuesto de Ganancias, que tiene ya media sanción en Diputados.

Antes del inicio de la sesión, el senador por La Libertad Avanza (LLA, oficialismo) Ezequiel Atauche dijo no tener "ninguna duda" de que el peronismo (oposición de centro-izquierda) quiere "que no haya Presupuesto y que no avance el país".

La sesión promete ser extensa, dada la amplia cantidad de oradores con la que contará, ya que solo dos bancas no fueron ocupadas. En detalle, el debate legislativo pondrá especial foco en dos capítulos de la ley de leyes.

El primero, que incluía la derogación de las leyes de Emergencia en Discapacidad y de Financiamiento Universitario, fue rechazado por la Cámara de Diputados la semana pasada. Por su parte, el artículo 30 propone derogar normas que fijan mínimos obligatorios de inversión en educación, ciencia y tecnología, se convirtió en el eje de una discusión que amenaza con trabar el avance del proyecto.

Igualmente, el Gobierno apuesta hoy a lograr su primer triunfo de las sesiones extraordinarias y sancionar por primera vez un presupuesto de la gestión libertaria. (ANSA).