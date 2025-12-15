Argentina YPF acepta oferta de Adecoagro para vender participación en firma de fertilizantes

BUENOS AIRES, 15 dic (Reuters) - La petrolera bajo control estatal de la Argentina YPF dijo que aceptó una oferta vinculante presentada por Adecoagro para adquirir el 50% de su participación en Profertil, una empresa líder en la producción de urea granulada en la región, señaló el lunes un comunicado de la empresa.

La operación se encuentra sujeta al cumplimiento de las condiciones precedentes establecidas en el acuerdo de compraventa de acciones, señaló.

Profertil produce y comercializa fertilizantes en el país austral y produce unas 1.320.000 toneladas anuales de urea y 790.000 toneladas anuales de amoníaco.

"Esta operación le permite a la compañía continuar enfocándose en su negocio estratégico, como es el desarrollo de Vaca Muerta, para consolidarse como una empresa shale de clase mundial", dijo el comunicado.

La firma afirmó que la operación le permite a YPF continuar enfocándose en su negocio estratégico y señaló que el "Plan 4x4" es la guía que impulsa esta transformación.

El Plan 4x4 de YPF es una estrategia lanzada por la compañía para el período 2023-2026, con el objetivo de transformar su negocio y aumentar la rentabilidad. Se basa en cuatro pilares estratégicos y cuatro años de ejecución, de ahí su nombre.

(Reporte de Walter Bianchi, editado por Lucila Sigal)