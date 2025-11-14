Argentina YPF alcanza producción de 200.000 barriles diarios en Vaca Muerta
LA NACION
14 nov (Reuters) - La petrolera estatal argentina YPF dijo el viernes que alcanzó una producción de 200.000 barriles por día (bpd) de shale oil, lo que marca un nuevo hito para Vaca Muerta, en el sur del país.
La producción actual representa un crecimiento del 82% en menos de dos años, informó la empresa en un comunicado.
"Alcanzar los 200.000 barriles diarios en shale oil no solo es un logro productivo, sino también el resultado de un cambio profundo en nuestra forma de operar", dijo el presidente ejecutivo de la petrolera, Horacio Marín.
(Reporte Walter Bianchi; Editado por Lucila Sigal)
