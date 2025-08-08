Argentina: YPF aprueba creación de planta de biocombustibles con inversión de US$400 millones: comunicado

BUENOS AIRES, 8 ago (Reuters) - La petrolera estatal argentina YPF aprobó el viernes la creación de 'Santa Fe Bio' para la producción y comercialización de biocombustibles centrados para la aviación con una inversión estimada en US$400 millones, dijo un comunicado.

Se prevé que la empresa será estructurada mayoritariamente por financiamiento del proyecto.

"La producción se orientará fundamentalmente a SAF (Combustible de Aviación Sostenible) para la aviación y alternativamente a HVO (Aceite Vegetal Hidrotratado), con propiedades similares a las del gasoil", dijo YPF.

Santa Fe Bio aprovechará la infraestructura existente en la refinería de San Lorenzo, donde se instalará una planta de pretratamiento de materias primas y la Biorrefinería de última generación, explicó la comunicación de YPF.

El proyecto se desarrollará en dos fases y se prevé la aplicación al RIGI (incentivos para grandes inversiones). (Reporte de Walter Bianchi)