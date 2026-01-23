Argentina YPF firma con provincia de Río Negro acuerdo de estabilidad fiscal para desarrollar proyecto de GNL

BUENOS AIRES, 23 ene (Reuters) - La mayor petrolera de Argentina, YPF, anunció el viernes que firmó un acuerdo con la provincia de Río Negro para dar estabilidad fiscal y regulatoria por 30 años al proyecto de desarrollo de gas natural licuado (GNL) para exportar desde un puerto de esa provincia.

"Este marco conjunto representa un paso clave para avanzar en un proyecto estratégico que posicionará a la Argentina como un proveedor confiable de energía para el mundo, generará empleo de calidad y promoverá inversiones de largo plazo", dijo el presidente ejecutivo de la firma, Horacio Marín, en un comunicado.

YPF lidera el proyecto Argentina GNL, que consiste en la instalación de unidades licuefactoras flotantes en un puerto de la provincia patagónica de Río Negro, adonde llegará el gas desde la segunda reserva de gas no convencional del mundo, Vaca Muerta, en la sureña provincia de Neuquén, a través de un gasoducto dedicado.

La empresa espera iniciar las exportaciones de GNL a mediados del 2030.

(Reporte de Eliana Raszewski, editado por Lucila Sigal)