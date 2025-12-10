Argentina.- Zaragoza.- God Save The Queen actuará en la VIII Gala Fundación Sesé a beneficio de la nueva UCI Pediátrica del Servet

ZARAGOZA, 10 de diciembre de 2025 (Europa Press) -

La Fundación Sesé celebrará su gala musical solidaria el 2 de marzo de 2025 en la sala Mozart del Auditorio de Zaragoza, que en esta octava edición contará con la actuación de God Save The Queen, la banda tributo argentina considerada por la revista Rolling Stone como "el mejor homenaje a Queen del mundo".

Este concierto, incluido en su gira mundial, conmemora los 40 años del último show de Queen junto a Freddie Mercury.

La VIII Gala de Fundación Sesé contribuirá al equipamiento de la nueva Unidad de Cuidados Intensivos Pediátricos (UCIP) del Hospital Universitario Miguel Servet de Zaragoza, que en 2026 se trasladará al Hospital Infantil para ofrecer un espacio más amplio, seguro y humanizado. Además, estará dotado con tecnología más avanzada para salvar vidas y acompañar a las familias en momentos críticos.

Con esta iniciativa, la Fundación Sesé reafirma su compromiso de impulsar proyectos que transforman vidas, combinando cultura y acción social en un evento que se ha consolidado como referente solidario en Aragón.

OCTAVA EDICIÓN DE UNA GALA SOLIDARIA

A lo largo de los años, la gala musical de la Fundación Sesé ha contado con la participación de más de 30 artistas de renombre, quienes han puesto su talento al servicio de la solidaridad.

Entre ellos se encuentran nombres como India Martínez, Rozalén, Niña Pastori y Marta Sánchez, que colaboraron en la recaudación de más de 135.000 euros para las distintas causas apoyadas a lo largo de las siete ediciones de la Gala.

La Fundación Sesé ha reiterado su compromiso con la acción social y la inclusión, trabajando para construir un futuro donde todos tengan acceso a oportunidades y recursos. Asimismo, han invitado a los ciudadanos a unirse a esta causa y asistir a la gala, un evento donde la música se convierte en un vehículo de esperanza y solidaridad.

GOD SAVE THE QUEEN

La banda tributo argentina considerada por Rolling Stone como "el mejor homenaje a Queen del mundo", está integrada por Pablo Padín (voz), Dany Marcos (guitarra), Matías Albornoz (batería) y Ezequiel Tibaldo (bajo) y lleva más de 25 años recreando con asombrosa fidelidad la música, la estética y la energía de la legendaria banda británica.

Su propuesta va más allá de lo musical: reproduce vestuarios, movimientos y puestas en escena icónicas, ofreciendo una experiencia inmersiva que transporta al público a los años dorados de Queen.

La voz de Pablo Padín, por su increíble parecido con la de Freddie Mercury, y la meticulosa recreación del sonido original han convertido a God Save The Queen en un fenómeno global. Su espectáculo no es solo un tributo, sino un homenaje que mantiene vivo el legado de Freddie Mercury, Brian May, Roger Taylor y John Deacon para nuevas generaciones.

Cuarenta años después del último concierto de Queen junto a Freddie Mercury, la banda anuncia una gira mundial sin precedentes en 2026, que incluirá un renovado despliegue técnico y visual. El show propone un viaje por la historia de Queen: desde los himnos que revolucionaron el rock hasta los momentos más icónicos de su última etapa, recreando la experiencia de los grandes conciertos de los años 80.

Para más información sobre la gala, venta de entradas y cómo colaborar se puede visitar la página web 'http://www.fundacionsese.org'.