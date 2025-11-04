Argentina. Zaragoza. Los argentinos Kapaieie Títeres traen su amor por el medio ambiente al Teatro Arbolé

ZARAGOZA, 4 Nov. 2025 (Europa Press) - La compañía argentina Kapaieie Títeres, que se halla de gira por Europa, presenta este fin de semana en el Teatro Arbolé de Zaragoza 'Polen, un héroe hecho flores', una obra protagonizada por un jardinero que contagiará al público su amor por el medio ambiente, por cuidar del agua y de la naturaleza. Habrá dos funciones: el sábado a las 18.00 horas y el domingo a las 12.00 horas. La obra, para todos los públicos, trasladará al espectador al Reino del rey Trieste, donde se han perdido todas las flores del jardín sin que nadie sepa bien por qué, ha informado Teatro Arbolé. El rey buscará una solución para recibir la sonrisa de su hija Flora, que está apenada, y para ello buscarán la ayuda de Polen, un jardinero muy especial que con sus herramientas y mucho trabajo le devolverá a la tierra su fuerza de antaño. Polen nos enseñará a cuidar de nuestro jardín como así también el agua y todo nuestro medio ambiente, además de enamorarse de la princesa Flora y afrontar la aparición de Insecta, una bruja que le dará un giro dramático a la obra, que "sacará lo peor de nosotros, así como también lo que nos hace diferentes y mejores". El titiritero argentino, director de Kapaieie Títeres, Rodrigo Gandulfo ha consagrado su vida a los títeres, fabricándolos, haciéndolos actuar y escribiéndoles obras. Este año ha sido invitado por Europa y China para llevar sus personajes delante de públicos que "hablan otros idiomas, pero que saben comprender con el corazón".